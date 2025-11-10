Allerdings sei in Sachen Zoll-Deal für die Schweiz noch nichts endgültig entschieden, hiess es von den Personen weiter. Die Gespräche könnten allenfalls auch scheitern, wie dies bereits vergangenen Juli der Fall gewesen sei. Sowohl ein Sprecher der Schweizer Regierung als auch das Weisse Haus nahmen auf Anfrage von «Bloomberg» keine Stellung dazu.