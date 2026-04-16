Die Schweiz hat laut «CH Media» Vorwürfe unfairer Handelspraktiken der USA in einer Stellungnahme unterzeichnet von Seco-Chefin Helene Budliger Artieda zurückgewiesen. In zwei Schreiben habe Budliger Artieda die Anschuldigungen Punkt für Punkt bestritten, darunter auch den Vorwurf indirekter Profite von Zwangsarbeit.