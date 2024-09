Dagmar Jenni vom Verband Swiss Retail Federation begründete ihre Klage in den Zeitungen folgendermassen: «Es kann nicht sein, dass die Schweiz zusieht, wie solche Plattformen sich sozusagen im rechtsfreien Raum breitmachen, ohne sich an lokale Regeln zu halten.» Ein solches Signal sei verheerend und ein absolut falsches Zeichen an die übrigen Wettbewerber.