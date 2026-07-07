Nach Angaben der Insolvenzverwalterin sind im Verfahren Forderungen von insgesamt 11,74 Milliarden Euro angemeldet worden. Davon seien inzwischen Forderungen im Umfang von rund 3,3 Milliarden Euro zurückgenommen oder reduziert worden. Mit weiteren Verkäufen soll die Insolvenzmasse in den kommenden Monaten weiter erhöht werden.