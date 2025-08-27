Die südafrikanische Spar Group hatte Ende Mai angekündigt, ihre Tochterfirma mit über 360 Standorten in der Schweiz veräussern zu wollen. Damals hiess es, Ziel sei es, einen Eigentümer zu finden, der die Marke erhalte, die Wachstumsstrategie unterstütze und Kontinuität für Mitarbeitende, Lieferanten und Kunden gewährleiste. Hintergrund des Verkaufs sind rückläufige Umsätze und Gewinne. Die südafrikanische Mutter will sich künftig auf ihr Afrika-Geschäft konzentrieren, nachdem Expansionen in Europa scheiterten.