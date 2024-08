Der Schweizer Schienenfahrzeugbauer Stadler wird laut einem Medienbericht keinen der in Aussicht gestellten 42 Züge nach Bulgarien liefern. Der Zugbauer habe den Vertrag für sieben doppelstöckige Triebzüge in einem Schreiben zuhanden des bulgarischen Verkehrsministeriums gekündigt und sich aus dem Vergabeverfahren für 35 einstöckige Züge zurückgezogen, schreiben die CH-Media-Zeitungen am Dienstag.