Bei Sunrise will sich Grossaktionär Seth Klarman von einem grossen Teil seiner Aktienbestände trennen. Wie Reuters unter Berufung auf die mit dem Auftrag betraute Bank (Bookrunner) berichtet, soll in einem Blocktrade ein Paket von 4 Millionen Anteilen verkauft werden. Gemäss den Angaben sind Käufer für die Aktien bereits gefunden.