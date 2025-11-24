Ein Swatch-Sprecher bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP am Montagabend, dass der Uhrenkonzern ein Schreiben von Greenwood erhalten habe. «Greenwood Investors informiert uns darin, dass sie Nachweise vorlegen werden, dass Greenwood die gesetzlichen Voraussetzungen zur Traktandierung von Anträgen an der nächsten ordentlichen Generalversammlung erfüllen.» Bisher habe die Swatch Group aber noch keinen solchen Nachweis erhalten.