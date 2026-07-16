Statt wie ursprünglich angestrebt in diesem Jahr oder Anfang 2027 könnte das rund 5 Milliarden US-Dollar schwere IPO nun erst im Verlauf des Jahres 2027 stattfinden, berichtete die Agentur unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Demnach wartet der Agrarchemiekonzern auf günstigere Marktbedingungen im Agrarsektor. Zudem könnten sich die regulatorischen Genehmigungen verzögern, da Syngenta auch im sensiblen Saatgutgeschäft tätig ist. Die ursprünglich für Juni erwartete Einreichung der Börsenunterlagen soll nun frühestens im September erfolgen, wie es hiess.
Syngenta erklärte gegenüber Bloomberg, das Unternehmen überprüfe seine Kapitalmarktstrategie laufend unter Berücksichtigung der Marktbedingungen und weiterer Faktoren. An der Absicht, zu gegebener Zeit an den Kapitalmarkt zurückzukehren, halte das Unternehmen fest.
Der zum chinesischen Staatskonzern Chemchina gehörende Konzern plante bereits für 2024 den Gang an die Börse in Shanghai. Das Unternehmen zog sein Kotierungsgesuch dann aber kurzfristig zurück. Syngenta war vor der Übernahme durch Chemchina bis Ende 2018 an der Schweizer Börse SIX kotiert.
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(AWP)