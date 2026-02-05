Der Pflanzenschutz- und Saatguthersteller Syngenta steht einem Medienbericht zufolge vor der Rückkehr an die Börse. Die Gruppe strebt eine Notierung an der Hongkonger Börse an, mit der in diesem Jahr bis zu 10 Milliarden US-Dollar eingenommen werden könnten, wie Reuters am Donnerstag unter Berufung auf informierte Quellen schreibt.