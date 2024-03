Die Telekom-Tochter T-Mobile US will einem Medienbericht nach ihr Geschäft in den Vereinigten Staaten ausbauen und Glasfaser anbieten. Der bislang ausschliesslich als Mobilfunkanbieter agierende Konzern wolle mindestens eine Milliarde US-Dollar (915 Mio Eur) in ein Gemeinschaftsunternehmen mit Lumos Networks investieren, berichtete das «Handelsblatt» am Freitag unter Berufung auf Telekom-Insider. Weder die Telekom noch T-Mobile oder Lumos wollten sich auf Anfrage der Zeitung dazu äussern. Entsprechende Verhandlungen sollen bis spätestens April abgeschlossen sein, ein Scheitern der Gespräche gelte als unwahrscheinlich.

15.03.2024 13:38