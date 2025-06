Trump hatte den amtierenden Fed-Vorsitzenden Powell zuletzt mehrfach scharf kritisiert, übel beschimpft und vehement eine Zinssenkung gefordert. Seit dem vergangenen Dezember liegt der Leitzins in den USA unverändert in der Spanne zwischen 4,25 Prozent und 4,50 Prozent. Zuletzt hatte die Notenbank Mitte des Monats den Leitzins in dieser Spanne belassen.