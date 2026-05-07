Trumps Kehrtwende

Trump hatte am Dienstagabend (Ortszeit Washington) überraschend angekündigt, den am Montag begonnenen Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die für den weltweiten Ölhandel zentrale Meerenge «für kurze Zeit» auszusetzen. Während des Stopps von «Projekt Freiheit» solle geprüft werden, ob ein Abkommen mit dem Iran abgeschlossen werden könne. Die Aussetzung von «Projekt Freiheit» erfolge auf Bitten Pakistans und anderer Länder sowie den «enormen militärischen Erfolgen» der USA, teilte er mit.