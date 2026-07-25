Uber Schweiz ist einem Medienbericht zufolge mit einem ausgeklügelten Betrug um rund 1,5 Millionen Franken geschädigt worden. Demnach generierten die Täter fiktive Fahrten, stornierten diese und nutzten Rückerstattungen, um sich unrechtmässige Auszahlungen als vermeintliche Fahrer zu verschaffen, wie die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag unter Berufung auf rechtskräftige Strafbefehle der Zürcher Staatsanwaltschaft berichtete.