Im Rahmen der vorgeschlagenen zweistufigen Transaktion wolle die UBS zunächst den grössten Teil der Beteiligung an der Credit Suisse Securities (China) Ltd. an die Regierung in Peking verkaufen, die am Geschäft letztlich 85 Prozent halten werde. Anschliessend werde die UBS die chinesische Beteiligung von 33 Prozent an der UBS Securities Co. erwerben, um an diesem Unternehmensteil die volle Eigentümerschaft zu erlangen.