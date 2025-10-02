Der Fonds dürfte zwischen 10 und 20 Prozent seines Werts eingebüsst haben, heisst in dem Bericht weiter. Das Fondvermögen solle laut einer Auskunftsperson «einige hundert Millionen» umfassen. Derzeit ist öffentlich nicht bekannt, wie hoch die Schulden der Gruppe First Brands aus dem US-Bundesstaat Ohio genau sind respektive mit wie viel Geld der Fonds der UBS beteiligt ist.