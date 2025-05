Die UBS teilte auf Anfrage von Reuters mit: «Die starke Volatilität an den Finanzmärkten in den letzten Wochen hatte auch Folgen für einige Finanzprodukte.» Allerdings verwalte die UBS für einen Grossteil der Kunden diversifizierte Anlageportfolios, welche in dieser von Volatilität geprägten Phase ziemlich gut abgeschnitten hätten. «Wir untersuchen aber mit Kunden allfällige unerwartete Folgen.»