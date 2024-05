In diesem Strafbescheid geht es laut dem Bericht um eine Zahlung aus dem Jahr 2009 über 10 Millionen Dollar für Saleh vom Sultan von Oman. Den Check habe der Sohn von Saleh der UBS in Zürich übergeben. Saleh habe dann die Hälfte der Millionen auf verschiedene UBS-Konti verteilt, eingetragen auf Familienangehörige. Doch die Bank habe sich nicht an die Meldestelle für Geldwäscherei gewendet. Später saldierte die UBS aber laut SRF fast alle Konti der Saleh-Familie.