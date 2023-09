Die UBS hat in China bereits vor der Übernahme ein eigenes Aktienhandelsgeschäft betrieben, darf in China aber nicht zwei Lizenzen gleichzeitig halten. Die von der UBS übernommene CS hält 51 Prozent am Joint Venture «Credit Suisse Securities». Vor der Übernahme hatte die CS geplant, auch die restlichen Anteile vom chinesischen Partner Founder Securities zu übernehmen.