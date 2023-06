Bloomberg hatte bereits am Vorabend geschrieben, dass es bei der UBS zu einem Abbau von 35'000 Stellen kommen könnte. Das würde mehr als die Hälfte der übernommenen CS-Angestellten oder rund 30 Prozent der Stellen der kombinierten Grossbank entsprechen. Besonders um ihren Job zittern müssten Angestellte der Credit-Suisse-Investmentbank in London, New York und in Asien, so die US-Nachrichtenagentur.