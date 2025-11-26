Die UBS wollte sich dazu nicht äussern, teilte dem «Handelsblatt» auf Anfrage aber bereits früher gemachte Aussagen erneut mit: «Wir haben Investoren darüber informiert, dass die Working Capital Opportunistic Fonds von O'Connor abgewickelt werden und der Grossteil des Fondsvermögens bis zum Jahresende monetarisiert wird.» Die Priorität der Bank liege darauf, die Kundeninteressen zu schützen und für First-Brands-Engagements eine möglichst hohe Rückzahlung zu erreichen.