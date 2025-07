Die UBS sowie mehrere frühere Manager der Credit Suisse müssen sich in den USA den Klagen von Besitzern von AT1-Anleihen sowie von Anteilsscheinen der von der UBS übernommenen Credit Suisse stellen. Eine Richterin in New York hat zwei Klagen von US-Investoren zugelassen, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag schreibt.