Laut dem jüngsten Bericht von Bloomberg könnte die Regierung die UBS zwingen, bis zu 25 Milliarden US-Dollar an zusätzlichem Kapital zu halten. Der Gesetzesentwurf, den die Regierung dem Parlament nun vorschlagen will, würde die in Zürich ansässige Bank dazu verpflichten, Verluste ausländischer Tochtergesellschaften zu 100 Prozent des Eigenkapitals absorbieren zu können, schreibt die Nachrichtenagentur unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.