Bis mehr über die Kapitalvorgaben bekannt sei, gehe die UBS weiterhin davon aus, bis 2026 das Auschüttungsniveau von vor der Übernahme der Credit Suisse zu erreichen, bekräftigte Tuckner vor den Investoren. Für das laufende Jahr sei die Bank auf gutem Weg, Neugeld von 100 Milliarden US-Dollar anzuziehen. Mit Blick auf mögliche Auswirkungen der US-Zölle erklärte der Finanzchef, man müsse beobachten, welchen Einfluss diese auf Unternehmenskredite in der Schweiz hätten.