UBS verweist auf Ermotti-Aussagen

Die UBS selber verwies am Donnerstagabend als Reaktion auf die Berichterstattung auf Aussagen, die CEO Sergio Ermotti im Januar am Weltwirtschaftsforum WEF in einem Interview mit «Bloomberg TV» geäussert hatte. «Swissness» sei ein wichtiges Element für den Erfolg der Bank, sagte Ermotti in Davos.