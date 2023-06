Die UBS hat per (heutigem) Montag die rechtliche Übernahme der Credit Suisse vollzogen, wie sie in einem "offenen Brief" in verschiedenen Tageszeitungen bekannt gab. Am vergangenen Freitag hatten UBS und Bund noch das dafür notwendige Abkommen über Verlustgarantien aus der CS-Übernahme unterzeichnet. Heute dürfte ausserdem der letzte Handelstag der CS-Aktien an der Schweizer Börse SIX sein.