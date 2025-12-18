Die Klage in Höhe von 2,7 Milliarden Pfund wurde von Phillip Evans, einem ehemaligen Vorsitzenden der britischen Wettbewerbsbehörde, im Namen von Tausenden institutionellen Anlegern, Pensionsfonds und Finanzinstituten geführt. Sie basierte auf Untersuchungen der Europäischen Kommission. Diese hatte 2019 mehrere Banken wegen Kartellbildung und Manipulation des Devisenmarkts zwischen 2007 und 2013 mit über einer Milliarde Euro Bussgeld belegt.