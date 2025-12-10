Eine Verlegung des UBS-Hauptsitzes in die USA wäre für die US-Senatorin ein Grund zur Sorge: Sie sieht grosse «regulatorische, rechtliche und finanzielle Herausforderungen» für die Steuerzahler im Zusammenhang mit der CS-Übernahme. «Es ist zutiefst beunruhigend, dass eine globale Too-Big-To-Fail-Bank offenbar aktiv nach einem neuen Heimatland sucht, um regulatorische Schutzmassnahmen zur Verhinderung von Finanzkrisen zu umgehen», zitiert Bloomberg den Brief der Senatorin.