Die Bank beabsichtige, den Grossteil der komplexeren und risikoreicheren strukturierten Kredite der Credit Suisse in der Region Asien-Pazifik entweder abzuwickeln oder zu verkaufen, heisst es im Bericht mit Bezug auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Diese risikoreicheren Aktiva würden in der so genannten "Non-Core Unit" für Geschäfte, die UBS nicht mehr benötige, untergebracht, so die Personen. Weniger komplizierte Kredite, die gegen liquide Sicherheiten vergeben würden - so genannte Lombardkredite - werde die Bank wahrscheinlich behalten.