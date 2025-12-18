Die UBS trete damit in das letzte Jahr der Integration der Credit Suisse ein. Durch die Notübernahme war die Belegschaft damals auf knapp 120'000 Mitarbeitende angewachsen. Seither wurde der Personalbestand laut den Quellen von Bloomberg um rund 15'000 Stellen reduziert.
Die Grossbank wollte den Bericht auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP nicht kommentieren. Sie verwies aber auf frühere Aussagen, wonach man den Stellenabbau in der Schweiz und weltweit als Folge der Integration so gering wie möglich zu halten versuche.
Der Abbau erstrecke sich über mehrere Jahre, erklärte die UBS weiter. Er werde zur Hauptsache durch natürliche Fluktuation, Frühpensionierungen, interne Mobilität und die Internalisierung externer Rollen erreicht.
ra/to
(AWP)