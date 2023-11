In den USA könnte eine Megafusion in der Gesundheitsbranche anstehen. Die beiden Branchengrössen Cigna und Humana befänden sich in Verhandlungen über einen Zusammenschluss, berichtete das «Wall Street Journal» am Mittwoch unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Im Gespräch sei eine Mischung aus Aktien- und Bargeld-Geschäft, der noch in diesem Jahr über die Bühne gehen könnte, hiess es. Ein Zusammenschluss hätte eine gewaltige Dimension und würde die beiden in die obere Liga der integrierten Gesundheitsdienstleister katapultieren. Cigna kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von rund 83 Milliarden US-Dollar (rund 75,7 Mrd Euro), Humana auf gut 62 Milliarden Dollar.

29.11.2023 19:40