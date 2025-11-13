Trump wolle mit einer grösseren Delegation in die Schweiz reisen. Die Entscheidung sei ein Ergebnis der sich verbessernden Beziehungen, nach den jüngsten Fortschritten in den Verhandlungen um einen Zoll-Deal, heisst es weiter.
Am diesjährigen WEF hatte Trump nicht persönlich teilgenommen, es fand auch nur wenige Tage nach seiner Amtseinführung statt. Er sprach lediglich über eine Videoschalte zu den Teilnehmenden.
Gemäss der Bloomberg-Quelle könnten die Pläne sich aber auch noch ändern. Das WEF habe auch Trump eingeladen, sagte die Organisation zu Bloomberg. Die genaue Liste der bestätigten Teilnehmer soll aber erst eine Woche vor Beginn der nächsten Veranstaltung veröffentlich werden. Das WEF 2026 ist für den Zeitraum vom 19. bis zum 23. Januar angesetzt.
cg/
(AWP)