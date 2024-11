Bereits im Sommer 2024 hatten verschiedene Medien über das Thema berichtet. Mitte Juni schrieb etwa die «Sonntagszeitung», Schweizer Banken hätte aus Angst vor den Amerikanern damit begonnen, Sanktionen gegen russische Staatsbürger, die in der EU nicht sanktioniert sind, aber in den USA oder Grossbritannien, streng umzusetzen. Dies, obwohl diese Sanktionen in der Schweiz nicht offiziell in Kraft sind. Das umfasst die Kündigung und das Einfrieren bestehender Konten der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Zudem intensivierte die Finanzmarktaufsicht Finma die Überprüfungen bei Banken im Zusammenhang mit Sanktionen, wie es hiess.