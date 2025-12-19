Da der bisherige Tiktok-Mutterkonzern Bytedance seine Zentrale in Peking hat, hing die Zukunft der App in den USA seit Monaten in der Schwebe. Das US-Geschäft hätte nach einem im vergangenen Jahr beschlossenen Gesetz eigentlich bis zum 19. Januar 2025 von Bytedance abgetrennt werden müssen - oder die App in den USA vom Netz gehen. Präsident Donald Trump setzte jedoch gleich zu seinem Amtsantritt im Januar die Umsetzung des Gesetzes aus und verlängerte die Gnadenfrist seitdem immer weiter. Nach seinen Angaben holte er auch bei der chinesischen Regierung schon vor Monaten eine Zustimmung für die Übergabe des US-Geschäfts von Tiktok ein.