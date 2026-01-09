Vitol wolle die Lizenz und die Bedingungen für den Betrieb in Venezuela in den kommenden Tagen finalisieren, hiess es im Bericht vom Donnerstagabend. Die Vergabe der Lizenz steht im Zusammenhang mit dem jüngsten Angriff der USA auf das südamerikanische Land und der Verhaftung des Machthabers Nicolás Maduro vor einigen Tagen. US-Präsident Donald Trump hatte danach angekündigt, dass die USA die Ölverkäufe aus dem Land für eine unbestimmte Zeit kontrollieren wollen.
Vor der Verhängung von US-Sanktionen gegen Venezuela 2019 sei Vitol einer der aktivsten Händler von Öl aus dem Land gewesen, hiess es weiter. Zudem verfüge das Unternehmen über eine Flotte von Tankern, die schnell eingesetzt werden könnten.
Am heutigen Freitag sollen Gespräche über die venezolanische Ölindustrie im Weissen Haus stattfinden. Laut Reuters seien neben Vitol auch Trafigura, Chevron und andere grosse Ölunternehmen dazu eingeladen.
cg/to
(AWP)