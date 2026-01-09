Vitol wolle die Lizenz und die Bedingungen für den Betrieb in Venezuela in den kommenden Tagen finalisieren, hiess es im Bericht vom Donnerstagabend. Die Vergabe der Lizenz steht im Zusammenhang mit dem jüngsten Angriff der USA auf das südamerikanische Land und der Verhaftung des Machthabers Nicolás Maduro vor einigen Tagen. US-Präsident Donald Trump hatte danach angekündigt, dass die USA die Ölverkäufe aus dem Land für eine unbestimmte Zeit kontrollieren wollen.