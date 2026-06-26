Der VW -Konzern will einem Medienbericht zufolge seinen Sparkurs deutlich verschärfen. Bis zu 100'000 Stellen könnten weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bisher geplant, berichtete das «Manager Magazin» (MM) unter Berufung auf Insider. Vier Werken in Deutschland drohe die Schliessung. Der Kurs der Aktie legte in einem schwachen Gesamtmarkt leicht zu.