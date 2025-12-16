Der Hollywood-Riese Warner Brothers Discovery will seinen Aktionären laut einem Pressebericht die Ablehnung des Übernahmeangebots durch den Rivalen Paramount Skydance empfehlen. Bereits Mitte der Woche könne der HBO- und CNN-Mutterkonzern damit dem konkurrierenden Bieter Netflix den Vorzug erteilen, schrieb das «Wall Street Journal» («WSJ») am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Bei der Nachrichtenagentur Bloomberg hiess es, Warner wolle für die Ablehnung des Warner-Gebots Zweifel an der Finanzierung als Grund ins Feld führen.