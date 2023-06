Der Versicherungskonzern Zurich will Medienberichten zufolge in Indien Geschäft zukaufen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch berichtet, führe Zurich Gespräche zur Übernahme eines grossen Anteils an der indischen Kotak General Insurance, der Versicherungssparte der Kotak Mahindra Bank.

14.06.2023 11:47