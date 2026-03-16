Minister: Entscheidung von Fall zu Fall

«Ich bin im Moment mit ihnen (Iran) im Gespräch, und meine Gespräche brachten einige Resultate hervor», sagte Jaishankar der «Financial Times». Indien halte weiter Beziehungen zum Iran aufrecht. Der Minister betonte, es gebe keine «Pauschalvereinbarung» mit Teheran, wonach der Iran für die Durchfahrt der Schiffe etwas im Austausch erhalte. Bei den Bewegungen der Schiffe müsse von Fall zu Fall entschieden werden. Er würde sich freuen, seine diesbezüglichen Erfahrungen mit den Regierungen der EU-Länder teilen zu können, sagte Jaishankar, der sich am Montag zu einem Treffen der EU-Aussenminister in Brüssel aufhielt./dg/DP/stw