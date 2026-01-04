Frankreich:

«Dernières Nouvelles d'Alsace»: «Nun, da sich die Vereinigten Staaten das Recht angemasst haben, einen amtierenden Staatschef und seine Frau zu entführen, wer wird dann China verbieten, Taiwan zu übernehmen, und im Namen welcher grossen Prinzipien? Und wer wird Wladimir Putin erklären, dass er sich nicht die ganze Ukraine oder Teile davon aneignen kann, nur weil er es so beschlossen hat? Donald Trump? Der Mann, der wenige Stunden nach dieser Entführung verkündet hat, dass seine Regierung Venezuela so lange regieren werde, bis ein »sicherer« Übergang nach seinen alleinigen Kriterien stattgefunden habe? Derjenige, der in derselben Rede schamlos die sagenhaften Ölreserven des Landes amerikanischen Unternehmen anbietet? (...) Dieser Staatsstreich, (...) der unter völliger Missachtung der Regeln des Völkerrechts (...) verübt wurde, (...) öffnet die Tür zu einer Ära, die seit der Rückkehr des Milliardärs ins Weisse Haus befürchtet wurde: der Ära der weltweiten politischen Anarchie. Eine Ära, in der es keinen Schiedsrichter mehr gibt und in der das einzige Gesetz des Stärkeren gilt.»