Der Medienkonzern RTL Group will nach einem herausfordernden Jahr wieder wachsen. 2024 dürfte der operative Gewinn aber nur im Bestfall leicht zulegen, wie die Bertelsmann-Tochter am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Demnach soll der Konzernumsatz ohne Berücksichtigung des Sendergeschäftes in den Niederlanden auf rund 6,6 Milliarden Euro steigen. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebita) dürfte bei 700 bis 800 Millionen Euro liegen - RTL stellt sich also auch auf einen möglichen weiteren Ergebnisrückgang ein.

14.03.2024 08:01