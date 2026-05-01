bis 10.00 Uhr:
- Amerikanische KI Mythos alarmiert Bundesregierung - Beratung im nationalen Sicherheitsrat, HB
- Japan startet mit Freigabe weiterer nationaler Ölreserven, Kyodo
- Japanischer Autobauer Nissan stoppt Pläne zum Bau von Elektroautos in US-Fabrik in Mississippi, Nikkei
- Expansionspläne von Anthropic für KI-Tool Mythos umfassen auch Japan, Nikkei
bis Donnerstag, 23.15 Uhr:
- Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hat die Kritik des SPD-Fraktionsvorsitzenden Matthias Miersch an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zurückgewiesen, Gespräch, Bild
/he/men
(AWP)