bis 10.00 Uhr:

- Amerikanische KI Mythos alarmiert Bundesregierung - Beratung im nationalen Sicherheitsrat, HB

- Japan startet mit Freigabe weiterer nationaler Ölreserven, Kyodo

- Japanischer Autobauer Nissan stoppt Pläne zum Bau von Elektroautos in US-Fabrik in Mississippi, Nikkei

- Expansionspläne von Anthropic für KI-Tool Mythos umfassen auch Japan, Nikkei

bis Donnerstag, 23.15 Uhr:

- Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hat die Kritik des SPD-Fraktionsvorsitzenden Matthias Miersch an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zurückgewiesen, Gespräch, Bild

/he/men

(AWP)