bis 17.30 Uhr:
- Spirit Airlines bereitet sich auf Schliessung vor, WSJ
- Markus Steilemann, der Vorstandsvorsitzende des Kunststoffkonzerns Covestro, rechnet mit einer stärkeren Verknappung bestimmter Rohstoffe durch die Iran-Krise., Gespräch, FAZ
- Umweltminister Carsten Schneider (SPD): Elektroauto-Förderung wirkt schon, Auto Motor und Sport
- Volvo-Chef Hakan Samuelsson: «Selbstverständlich bauen wir den neuen Volvo in Europa», Gespräch, Auto Motor und Sport
- Die Zahl der Asylerstanträge in Deutschland ist im April auf den niedrigsten Stand seit über einem Jahrzehnt gefallen - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU): «Wir haben aus der Migrationswelle die Migrationswende gemacht.», Bild
- Der stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende, Konstantin von Notz, fordert mehr Entschlossenheit im Kampf gegen Antisemitismus, Gespräch, Rheinische Post
- Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sebastian Fiedler, fordert mehr Schutz jüdischen Lebens in Deutschland, Gespräch, Rheinische Post
bis 10.00 Uhr:
- Amerikanische KI Mythos alarmiert Bundesregierung - Beratung im nationalen Sicherheitsrat, HB
- Japan startet mit Freigabe weiterer nationaler Ölreserven, Kyodo
- Japanischer Autobauer Nissan stoppt Pläne zum Bau von Elektroautos in US-Fabrik in Mississippi, Nikkei
- Expansionspläne von Anthropic für KI-Tool Mythos umfassen auch Japan, Nikkei
bis Donnerstag, 23.15 Uhr:
- Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hat die Kritik des SPD-Fraktionsvorsitzenden Matthias Miersch an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zurückgewiesen, Gespräch, Bild
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(AWP)