bis 14.00 Uhr:
- Noch während der Atomverhandlungen mit den USA hat sich der Iran gerühmt, genug hochangereichertes Uran für elf Atombomben zu besitzen, Gespräch mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff, Fox News
- Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen startet ein neues Personalabbau-Programm. Das Programm betrifft die Konzernverwaltung, in der deutschlandweit 4.500 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten beschäftigt sind, Wiwo
- Die Grünen haben das Bundeskartellamt aufgefordert, die aktuellen Preissprünge an deutschen Tankstellen derzeit noch intensiver zu überprüfen, Gespräch mit dem energiepolitischen Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Michael Kellner, Rheinische Post
- Der Vorstandsvorsitzende des Reiskonzerns TUI, Sebastian Ebel, hat betont, dass die Reiseveranstalter keinen Druck auf die Bundesregierung ausgeübt haben, die Golfregion im Vorfeld des Iran-Konflikts als sichere Reiseregion darzustellen, Gespräch, Welt TV
bis 06.30 Uhr:
- Der Ökonom und designierte Wirtschaftsweise Gabriel Felbermayr geht für Deutschland kurzfristig von negativen wirtschaftlichen Auswirkungen durch den Iran-Krieg aus, Interview, Welt
- Israels Botschafter Ron Prosor sieht keinen fertigen Plan für die Zeit nach einem möglichen Sturz des iranischen Regimes, Interview, Politico
- Gabriel Felbermayr soll Nachfolger von Ulrike Malmendier als Wirtschaftsweiser werden, das fordert der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger, Rheinische Post
- Iran-Krieg: Polizeigewerkschaft GdP sieht Gefährdung für deutsche Polizei im In- und Ausland, Interview mit dem GdP-Vorsitzenden Jochen Kopelke, Rheinische Post
bis 23.15 Uhr:
- In Kriegs- und Konfliktzeiten verändern Reisende Ziele, bleiben aber nicht zu Hause, Interview mit dem Chef des Booking.com-Konzerns, Glenn Fogel, Interview, FAZ
- Nach dem Angriff auf einen britischen Luftwaffenstützpunkt auf Zypern hält Bundesaussenminister Johann Wadephul (CDU) einen Angriff auf ein Nato-Land für möglich, Interview, ZDF-heute-journal
- Alt-Bundespräsident Joachim Gauck hat zwiespältige Gefühle zum israelischen und US-amerikanischen Angriff auf den Iran, Rheinische Post
- Baden-Württembergs CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel will im Falle eines Wahlsiegs bei der Landtagswahl den Kampf gegen Kriminalität, Graffiti und Vandalismus deutlich verschärfen, Interview, Bild
- Künstliche Intelligenz wirbelt auch die Musikwelt durcheinander. Spotify und Co werden mit Ki-Songs überflutet, die Musikindustrie kämpft gegen Urheberrechtsverletzungen und arbeitet gleichzeitig mit KI-Unternehmen an neuen Angeboten, Interview mit den Musikern Nina Graf und Christopher Annen, FAZ
- Der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands Textil und Mode, Uwe Mazura, sieht in EU-Richtlinie schon bald neue Bevormundung und Bürokratie und fordert: «Weg damit!», Gastbeitrag, FAZ
- Das Regime im Iran führt jetzt einen Zweifrontenkrieg, Interview mit Ali Fathollah-Nejad, Director des Center for Middle East and Global Order, FAZ
- Alt-Bundespräsident Joachim Gauck lehnt AfD-Verbotsverfahren ab, Rheinische Post
bis 21.00 Uhr:
- Der Schweizer Pharmakonzern Roche will im lukrativen Geschäft mit Abnehmmitteln aufholen und peilt einen zweistelligen Marktanteil an. «Wir erwarten, dass wir mindestens unter die Top drei des Marktes gelangen werden», sagt Konzernchef Thomas Schinecker im Interview, HB
- EU-Kommission schwächt Buy-European-Vorgaben ab, HB
- HCOB-Chefökonom Cyrus de la Rubia hält je nach Dauer des Iran-Kriegs Zinsanpassungen von EZB und Fed für denkbar: «Es wird auf die Inflationserwartungen ankommen», Interview, BöZ
- «Clash of Clans» wird zur Netflix-Serie. Dabei soll es nicht bleiben, sagt der Chef des Spieleherstellers Supercell Ilkka Paananen, Interview, HB
- Europa kann aus Sicht von Daniela Schwarzer, Vorständin der Bertelsmann-Stiftung, im Iran-Krieg akut keinen grossen Beitrag leisten, Gastbeitrag, HB
/jha/zb/mis
(AWP)