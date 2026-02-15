bis 20.30 Uhr
- Die Deutsche Bank hat sich im Rechtsstreit mit sechs ehemaligen Investmentbankern mit einem der Londoner Kläger aussergerichtlich einigen können, HB
- «Wir sind jetzt Teil eines US-Unternehmens», Gespräch mit Freenow-Chef Lennart Zipfel, BöZ
- Putzkolonne wird zum Serviceriesen, Gespräch mit Klüh-Geschäftsführern Frank Theobald und Christian Frank, FAZ
- «Es ist falsch, allen Unternehmen Gier zu unterstellen», Gespräch mit Rowe-Chefin Alexandra Kohlmann über eine realistische Sicht auf den Mittelstand, besonders in der aktuellen Debatte zur Erbschaftsteuer, HB
- «Die Arbeitgeber sollten mit einer Nullrunde ins Rennen gehen», Für Deutschland fordert Nicola Leibinger-Kammüller endlich grundlegende Reformen, für Baden-Württemberg eine CDU-geführte Landesregierung. Aus Sicht der Chefin des Maschinenbauers Trumpf geht es um nicht weniger als die Substanz des Landes, Gespräch, FAZ
- Aussenminister Johann Wadephul (CDU) hat sich in der Diskussion über einen europäischen nuklearen Schutzschirm zurückhaltend geäussert, Gespräch, ARD
- «Deutschland erlebt praktisch täglich hybride Angriffe, Gespräch mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) darüber, wie er die Infrastruktur kriegstüchtig machen will und warum er die Pünktlichkeitsziele der Deutschen Bahn verteidigt, HB
- Erbschaftsteuer schwächt unsere Innovationskraft. Die Steuer trifft vor allem den Mittelstand, weil sie Unternehmensübergaben an die nächste Generation erschwert. Das ist auch gesamtwirtschaftlich riskant, Gastbeitrag von Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen und Politik, HB
- »Das Altersvorsorgedepot wird kein Selbstläufer", Gespräch mit State-Street-Chefin Yie-Hsin Hung und Europa-Vertriebschef Matteo Andreetto, HB
- Ohne mehr Dynamik, Risikofreude, Technologieoffenheit und einheitlichem Kapitalmarkt wird Europa mit den USA nicht mithalten können, mahnt Berenberg-Bank-Chefökonom Holger Schmieding. Und wer stets bei der Regulierung Vorreiter sein will, wird halt nicht zum Vorreiter bei den Technologien. Europa muss radikal umdenken, BöZ
- Wie die neuen Fähigkeiten zur zentralen Chance werden - Künstliche Intelligenz verändert die Welt, aber steigert sie auch die Produktivität? Gastbeitrag von Ökonom Robert Obermaier, FAZ
/he
(AWP)