- Ohne mehr Dynamik, Risikofreude, Technologieoffenheit und einheitlichem Kapitalmarkt wird Europa mit den USA nicht mithalten können, mahnt Berenberg-Bank-Chefökonom Holger Schmieding. Und wer stets bei der Regulierung Vorreiter sein will, wird halt nicht zum Vorreiter bei den Technologien. Europa muss radikal umdenken, BöZ