UBS/SNB: Die Bankenregulierung muss laut SNB-Vizepräsident Martin Schlegel so ausgestaltet werden, dass das Risiko einer Grossbank für die Schweiz tragbar sei. Zentral sei allerdings nicht nur die Grösse der Bank, sondern welches Geschäftsmodell sie habe und welches Risiko dieses Modell berge, sagte Schlegel in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der «Finanz und Wirtschaft». Unbestritten sei, dass es Anpassungen des Too-big-to-fail-Regimes brauche. «Es muss das Ziel sein, die UBS abwickeln zu können.» (FuW, S. 6; sh. separate Meldung)