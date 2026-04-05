EU-PAKET: Das EU-Paket soll nach Ansicht mehrerer Politiker von SP bis FDP aufgeschnürt und an zwei verschiedenen Terminen dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden. Der Plan sieht laut der «SonntagsZeitung» vor, zuerst den Stabilisierungsteil mit den institutionellen Elementen zur Abstimmung zu bringen und später die drei neuen Abkommen in den Bereichen Strom, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. «Es ist zu komplex, um alles am gleichen Sonntag dem Volk vorzulegen», sagte FDP-Nationalrat Simon Michel. Der scheidende SP-Nationalrat Eric Nussbaumer sagte: «Beim neuen Stromabkommen gibt es knifflige Fragen, das braucht in den Räten etwas mehr Zeit.» Der Bundesrat lehnt das Vorgehen ab. Gemäss Aussenminister Ignazio Cassis soll das Volk an einem Sonntag über das Paket befinden. Als Erstes entscheidet der Ständerat über die neuen EU-Abkommen und damit auch über die Abstimmungsprozedur. (SoZ, S. 4)