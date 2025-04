ZOLLSTREIT I: Medikamentenhersteller mit Geschäft in den USA, darunter die Schweizer Pharmafirmen, sollen sich in den USA an der Vernehmlassung zu einer «Section 232 National Security Investigation» beteiligen, schreibt die «NZZ am Sonntag». Dabei will das US-Handelsministerium herausfinden, ob die nationale Sicherheit der USA wegen einer allzu starken Abhängigkeit von Arzneimittel-Importen gefährdet ist. So sollen sich die Firmen etwa zur Machbarkeit eines Ausbaus von US-Produktionskapazitäten äussern. Vor dem Hintergrund drohender Zölle auf Pharmaprodukte überlegen sich diverse Schweizer Unternehmen den Ausbau der Produktion in den USA - etwa auch die Zulieferer Siegfried oder Bachem. Nach der Novartis-Ankündigung von US-Investitionen von 23 Milliarden Dollar werde zudem wohl auch Roche eine Investition mit einem «zweistelligen Milliardenbetrag» ankündigen, so die Zeitung. (NZZaS, S. 36)