UBS II: Auch die «Sonntagszeitung» zieht eine Geschichte nach, die sich aus der Lektüre des PUK-Berichts ergeben hat. Im Urteil der Zeitung war die «Too big to fail»-Regelung «ein eigentlicher Rohrkrepierer» - die Schweiz habe sich dadurch erpressbar gemacht. Die USA habe die Schweiz erfolgreich unter Druck gesetzt, und erreicht, dass von den 200 Milliarden Franken an Liquiditätshilfen und Garantien ganze 65 Milliarden Dollar in die USA gingen. Die Schweiz, die ihr Bankensystem schützen wollte, habe also mehrheitlich für die Auslandsschulden der CS im Risiko gestanden. Zudem hätten die US-Behörden an einer Krisensitzung bereits im Herbst 2022 auf eine Fusion mit der UBS gedrängt. (SoZ, S. 37)