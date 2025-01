SBB: Die SBB legt an zahlreichen Bahnhöfen Bancomaten still. Damit reagieren sie auf den jüngsten Überfall im Wallis. Wie viele Bancomaten bereits verschwunden sind und wie viele noch folgen, wollte die SBB-Sprecherin Fabienne Thommen auf Anfrage der «Schweiz am Wochenende» nicht verraten - aus Gründen der Sicherheit und Vertraulichkeit. Sie spricht von «einigen Automaten », die als Reaktion auf den Überfall ausser Betrieb genommen worden seien, um die Sicherheit der Mitarbeitenden zu erhöhen. Das sei keine grundsätzliche Abkehr von den Bancomaten: Diese sollen weiterhin ein wesentlicher Bestandteil des Angebots an den Bahnhöfen bleiben, so die Sprecherin. Wenn möglich würden die nun aufgehobenen Automaten an anderen Standorten am selben Bahnhof ersetzt. Allerdings könnte das Netz der Bargeld-Ausgabestellen durchaus kleiner werden. Dass die Zahl der Bancomaten in der Schweiz sinkt, hat dem Bericht zufolge aber nicht nur mit Angriffen und der Sicherheitslage zu tun. Seit immer mehr Menschen ihre Einkäufe mit Debit- oder Kreditkarte, dem Handy oder der Smartwatch tätigen, sind Bancomaten längst keine Goldgruben mehr.